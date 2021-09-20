Смоляр: считаю Хэмилтона идеальным гонщиком как на трассе, так и за её пределами

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр рассказал, что считает Льюиса Хэмилтона идеальным пилотом. Россиянин отметил, что гонщик «серебряных стрел» представляет собой пример и за пределами трассы.



«Моя первая гонка? Это было что-то на картинге, ничего особенного. Мне было примерно пять лет, помню, что финишировал вторым. У меня практически нет воспоминаний о гонках до начала профессиональных занятий картингом.



Кто для меня гоночный герой? Я бы не назвал его кумиром, но это Льюис Хэмилтон, потому что считаю его идеальным гонщиком как на трассе, так и за её пределами. Я случайно встретил его в австрийском супермаркете, увидев парня в дизайнерской шляпе, который явно не хотел, чтобы окружающие его узнали. Мы немного поболтали, было приятно», — цитирует Смоляра официальный сайт Формулы-3.

Новость по теме Гонщик Алёшин высмеял необычный наряд Льюиса Хэмилтона