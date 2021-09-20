Смоляр: считаю Хэмилтона идеальным гонщиком как на трассе, так и за её пределами

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр рассказал, что считает Льюиса Хэмилтона идеальным пилотом. Россиянин отметил, что гонщик «серебряных стрел» представляет собой пример и за пределами трассы.
«Моя первая гонка? Это было что-то на картинге, ничего особенного. Мне было примерно пять лет, помню, что финишировал вторым. У меня практически нет воспоминаний о гонках до начала профессиональных занятий картингом.
Кто для меня гоночный герой? Я бы не назвал его кумиром, но это Льюис Хэмилтон, потому что считаю его идеальным гонщиком как на трассе, так и за её пределами. Я случайно встретил его в австрийском супермаркете, увидев парня в дизайнерской шляпе, который явно не хотел, чтобы окружающие его узнали. Мы немного поболтали, было приятно», — цитирует Смоляра официальный сайт Формулы-3.
- 20 сентября 2021
-
12:21
-
11:23
-
10:30
-
09:34
- 19 сентября 2021
-
23:29
-
21:48
-
19:58
-
19:06
-
19:05
-
17:55
-
17:34
-
17:22
-
17:05
-
15:55
-
14:53
-
14:04
-
13:05
-
11:56
-
10:58
-
09:59
-
00:44
-
00:01
- 18 сентября 2021
-
22:31
-
21:44
-
20:30
-
18:42
-
18:07
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:59
-
12:57
-
11:28
-
10:33
-
01:02