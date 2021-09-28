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Квят: я бы заплатил за просмотр боксёрского боя между Алонсо и Оконом

Квят: я бы заплатил за просмотр боксёрского боя между Алонсо и Оконом
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Резервный гонщик «Альпин» Даниил Квят рассказал, что хотел бы увидеть боксёрский поединок между основными пилотами команды — Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом.

«Честно говоря, я бы заплатил за просмотр боксёрского боя между Эстебаном и Фернандо. Думаю, это было бы интересно. У Эстебана высокий рост и большой размах рук, поэтому я уверен, что он старался бы держать Фернандо на дальней дистанции. Фернандо пришлось бы драться в стиле Майка Тайсона – двигаться из стороны в сторону, менять углы и использовать апперкоты. В целом Фернандо кажется чуть более крепким. Наверное, я поставил бы на Фернандо, не знаю», – приводит слова Квята пресс-служба «Альпин».

Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Альпин».

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