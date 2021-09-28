Льюис Хэмилтон: не понимаю, почему я не выступал за «Феррари»

Британский пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о причинах, по которым он ни разу за время карьеры не выступал за «Феррари».



«В течение многих лет, когда я приезжал в Монцу и гулял там рядом с болельщиками, слышал от них призывы переходить в «Феррари». Это согревало моё сердце. И, признаться, довольно удивительно, что я ни разу не выступал за эту команду. На самом деле это никогда не было возможным, и я не до конца понимаю, почему.

Я желаю «Феррари» всего наилучшего, но в ближайшем будущем планирую продолжать мешать им выиграть чемпионат мира. У меня дома есть пара «Феррари». Я могу управлять ими, но не «Феррари» в Формуле-1», — приводит слова Хэмилтона Sky Sport Italia.