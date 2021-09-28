Льюис Хэмилтон: не понимаю, почему я не выступал за «Феррари»
Поделиться
Британский пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о причинах, по которым он ни разу за время карьеры не выступал за «Феррари».
«В течение многих лет, когда я приезжал в Монцу и гулял там рядом с болельщиками, слышал от них призывы переходить в «Феррари». Это согревало моё сердце. И, признаться, довольно удивительно, что я ни разу не выступал за эту команду. На самом деле это никогда не было возможным, и я не до конца понимаю, почему.
Я желаю «Феррари» всего наилучшего, но в ближайшем будущем планирую продолжать мешать им выиграть чемпионат мира. У меня дома есть пара «Феррари». Я могу управлять ими, но не «Феррари» в Формуле-1», — приводит слова Хэмилтона Sky Sport Italia.
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
22:10
-
21:11
-
19:52
-
18:18
-
17:37
-
16:13
-
15:10
-
13:39
-
12:40
-
12:21
-
11:57
-
11:26
-
10:31
-
09:42
-
00:58
- 27 сентября 2021
-
23:48
-
22:46
-
21:46
-
20:43
-
20:34
-
19:00
-
18:53
-
18:21
-
17:25
-
15:25
-
14:11
-
13:03
-
11:56
-
10:45
-
10:12
-
09:21
-
08:30
-
00:56
-
00:14
- 26 сентября 2021
-
23:25
Партнерский контент