«Ферстаппен не первый». Хэмилтон — о пилоте, который никогда не отступает
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Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, рассказывая о Максе Ферстаппене из «Ред Булл», ответил на вопрос, как ему удаётся конкурировать с соперником, который не желает отступать. Льюис упомянул Фернандо Алонсо — своего первого товарища по команде в Формуле-1 в 2007 году.
«Макс не первый такой. У меня всегда была мишень за спиной. Я всегда был впереди — с самой молодости. Скажу, что Алонсо тоже никогда не сдавался. Я действительно участвовал в гонках со многими гонщиками, которые поступают аналогично. Но самое главное в конце концов — убедиться, что мы в безопасности. Ведь единственное, что мы хотим видеть в конце года, это то, как мы возвращаемся домой к семьям», — приводит слова Хэмилтона ESPN.GB.
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