Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ферстаппен не первый». Хэмилтон — о пилоте, который никогда не отступает

«Ферстаппен не первый». Хэмилтон — о пилоте, который никогда не отступает
Комментарии

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, рассказывая о Максе Ферстаппене из «Ред Булл», ответил на вопрос, как ему удаётся конкурировать с соперником, который не желает отступать. Льюис упомянул Фернандо Алонсо — своего первого товарища по команде в Формуле-1 в 2007 году.

«Макс не первый такой. У меня всегда была мишень за спиной. Я всегда был впереди — с самой молодости. Скажу, что Алонсо тоже никогда не сдавался. Я действительно участвовал в гонках со многими гонщиками, которые поступают аналогично. Но самое главное в конце концов — убедиться, что мы в безопасности. Ведь единственное, что мы хотим видеть в конце года, это то, как мы возвращаемся домой к семьям», — приводит слова Хэмилтона ESPN.GB.

Новость по теме
Маси объяснил, почему Алонсо не был наказан за срезку поворота на первом круге ГП России
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021