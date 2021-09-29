Тузов — о бахе «Симбирский Тракт»: удивило безлюдье, очень много заброшенных пространств

Руководитель Nakusi Racing Team Алексей Тузов рассказал, как для его команды сложилась баха «Симбирский Тракт», и поделился впечатлениями от гонки.



«Главный итог этой гонки — все три машины нашей команды финишировали. Пилот Армен Пузян впервые в своей небольшой гоночной карьере поднялся на подиум чемпионата России. Экипаж проехал очень неплохо, показал хорошую среднюю скорость и стабильную езду. Успешно финишировал и наш второй пилот Костя Шилов, который выступал в зачёте чемпионата Ульяновской области. Несмотря на проблемы во второй день, экипаж отлично проехал заключительный этап.



Для меня самого „Симбирский тракт“ стал дебютной гонкой в рейдах, я пришел из трофи-рейдов, и было интересно понять, что из себя представляют ралли-рейды с позиции пилота. Ехал я в зачёте чемпионата Ульяновской области „Холмы России“. Изначально я не планировал ехать, но мы построили машину категории N2, не смог принять участие один из пилотов, а стартовые взносы и автовозы уже были оплачены. Соответственно, у меня появилась возможность проехать эту гонку и заодно протестировать, что мы в нашей команде строим, насколько техника жизнеспособна.



У каждой гонки есть свои особенности: в Астрахани — трехмерные дороги, в Польше — военный полигон, в Италии — русла рек, а в Ульяновске — огромные пространства, поля, пустоши, овраги, леса, лесополосы, всё это достаточно ходовое, ехать можно на достаточно высокой скорости. Это особый кайф, когда ты едешь на пределе, постоянно смотришь на спидометр, который показывает 120-125 км/ч. Удивило безлюдье: для центральной России — очень мало деревень и очень много заброшенных пространств», — приводит слова Тузова телеграм-канал Cross-Country Rally.