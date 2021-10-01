Норрис провёл два дня на симуляторе «Макларена» после провала в Сочи

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что провёл два дня на симуляторе на базе команды в Уокинге, чтобы разобраться с неудачей на ВТБ Гран-при России Формулы-1.



«Я многому научился, знаю, что могу сделать лучше в следующий раз в подобной ситуации и принять верное решение. Но речь и о команде, о том, как мы можем общаться иначе, чтобы я получал больше информации для принятия верных решений. Это сложно. Когда вы смотрите гонки по телевизору, это выглядит просто, но на самом деле это не так. Нужны многие факторы, чтобы принять верное решение.



Мы пересмотрели всю гонку, включая последние 10 кругов. Мы потратили два дня на работу на симуляторе и один день, чтобы пообщаться на эту тему и постараться сработать лучше в следующий раз. Я многому научился, команда — тоже. Это не гарантия, но, надеюсь, в следующий раз мы сделаем свою работу лучше», — приводит слова Норриса F1i.