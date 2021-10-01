Пьеро Феррари: Леклер пришёлся бы по вкусу моему отцу Энцо

Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании, считает, что его отец Энцо Феррари был бы доволен приглашением в команду Шарля Леклера.



«Уверен, что Шарль пришёлся бы по вкусу моему отцу. Сравнивать пилотов разных эпох всегда сложно. Но я могу точно сказать, что Жиль Вильнёв на трассе полагался только на свои инстинкты. Шарль — полная ему противоположность. Он умный парень, наделённый талантом во многих областях. Он очень собранный. Если мы дадим ему хорошую машину, он принесёт нам огромное удовольствие своими выступлениями.



Карлос Сайнс? Он надёжен и быстр, что мы могли увидеть в том числе и на этапе в России. Карлос и Шарль — отличная команда», — цитирует Пьеро Феррари PlanetF1.