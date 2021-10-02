Баньяя выиграл квалификацию Гран-при США MotoGP, Куартараро — 2-й, Росси — предпоследний

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу в квалификации Гран-при США MotoGP. Второе место по итогам заезда занял гонщик «Ямахи», лидер чемпионата Фабио Куартараро. Тройку сильнейших замкнул шестикратный чемпион мира Марк Маркес.



Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси в воскресной гонке стартует с 20-й позиции.



MotoGP. Гран-при США. Квалификация



1. Франческо Баньяя («Дукати») — 2.02,781

2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,348

3. Марк Маркес («Хонда») +0,428

4. Хорхе Мартин («Дукати») +0,497

5. Такааки Накагами («Хонда») 0,511

6. Жоанн Зарко («Дукати») +0,598

7. Алекс Ринс («Сузуки») +0,672

8. Жоан Мир («Сузуки») +0,747

9. Лука Марини («Авинтия») +0,765

10. Джек Миллер («Дукати») +0,939.