Баньяя выиграл квалификацию Гран-при США MotoGP, Куартараро — 2-й, Росси — предпоследний
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Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу в квалификации Гран-при США MotoGP. Второе место по итогам заезда занял гонщик «Ямахи», лидер чемпионата Фабио Куартараро. Тройку сильнейших замкнул шестикратный чемпион мира Марк Маркес.
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси в воскресной гонке стартует с 20-й позиции.
MotoGP. Гран-при США. Квалификация
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 2.02,781
2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,348
3. Марк Маркес («Хонда») +0,428
4. Хорхе Мартин («Дукати») +0,497
5. Такааки Накагами («Хонда») 0,511
6. Жоанн Зарко («Дукати») +0,598
7. Алекс Ринс («Сузуки») +0,672
8. Жоан Мир («Сузуки») +0,747
9. Лука Марини («Авинтия») +0,765
10. Джек Миллер («Дукати») +0,939.
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