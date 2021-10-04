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Россиянин Грязин совершил самый длинный прыжок в своём классе на Ралли Финляндии WRC

Россиянин Грязин совершил самый длинный прыжок в своём классе на Ралли Финляндии WRC
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Российский гонщик, атлет «Ред Булл» Николай Грязин во время одного из спецучастков Ралли Финляндии совершил длинный и красивый прыжок, ставший самым длинным в классе R5.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Николая Грязина.

«Мы прыгнули дальше всех в классе R5 — 59 метров. Дальше нас прыгали только машины из класса WRC, но у них другие аэродинамика и подвеска.

Мы хорошо подготовились, ехали на очень хорошей технике. Хотели снова выиграть гонку, которая нам уже покорялась в 2019 году. К сожалению, на второй день гонки получили два прокола, что очень сильно расстроило. У нас оставался ещё один день, чтобы показать хорошую скорость, но мы ещё и умудрились прыгнуть на 59 метров. Нам даже дали специальный приз за отвагу», — рассказал Грязин.

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