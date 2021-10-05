Даниил Квят: у меня нет девушки. Моё сердце свободно

Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят рассказал, что стал уделять больше внимания соцсетям и отметил, что его сердце остаётся свободным.

«Если честно, в последнее время я стал уделять соцсетям чуть больше времени. Раньше я был полностью сконцентрирован на спорте и на гонках, у меня не было времени на социальные сети. Мне не хотелось сильно отвлекаться от работы. Хэмилтон? У него работает целая команда! Есть специальный человек, который выставляет публикации, ну, конечно, согласованные. У меня такого человека никогда не было. Хотя я признаю, что стоило уделять этому вопросу больше внимания. Сейчас я навёрстываю упущенное — начал больше общаться с болельщиками и, соответственно, лучше понимать, что нравится людям.

У меня сейчас нет девушки. Моё сердце свободно. Я, конечно, знакомлюсь с девушками, общаюсь, но пока это не перерастало в серьёзные отношения», — цитирует Квята Somanyhorses.