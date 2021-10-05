Даниил Квят рассказал, какой автомобиль купил на бонус от «Ред Булл» за подиум в Китае

Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят рассказал, как потратил бонус от «Ред Булл» за попадание на подиум в 2016 году.



«У меня для повседневной жизни есть «Фольксваген-Гольф», а «машина выходного дня» – «Феррари» 488. Сначала у меня появился Гольф – на нём очень удобно ездить, его не жалко поцарапать, точнее жалко, но нет такого, что поцарапал и потом всю ночь не спишь, переживаешь. Я на нём и диски царапал – неприятно, но пережить можно. В Монако это часто случается, так как там парковки очень узкие.



Как появилась «Феррари»? На Гран-при Китая в 2016 году я поднялся на подиум и за это получил бонус от «Ред Булл». И на него купил себе «Феррари». На деньги «Ред Булл» вложился в «Феррари».



Это из детства в России – все вокруг мечтали о «Феррари», это же легендарная марка. Ну и тем более «Ламборгини» более низкая, меньше подходит для езды по городу, на «Феррари» намного проще поехать на длинную дистанцию», — цитирует Квята Somanyhorses.

Новость по теме Даниил Квят вновь выступит на тестах шин 2022 года за рулём болида «Альпин»