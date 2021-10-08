В «Альфа Ромео» не хотят получать права на Пиастри всего на год

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр объяснил, почему для его команды было бы не слишком логично приглашать в качестве боевого пилота члена академии «Альпин» Оскара Пиастри, лидирующего в сезоне Формулы-2.
«Он выиграл подряд Формулу «Рено», Формулу-3 в первый год, а сейчас в Формуле-2 пусть сезон и не завершён, но он выполняет свою работу очень сильно. Для меня предельно ясно, что он один из лучших в молодёжных сериях.
Если ты инвестируешь в пилота во всех младших сериях и у тебя с ним долгосрочная программа, то я не вижу причины позволить ему пойти в другую команду Ф-1. Это будет странно. Конечно, вариант с однолетним контрактом хорош: молодой пилот оказывается в новой машине и начинает новый путь в Ф-1. Что же для команды, то гораздо больший смысл в том, чтобы увеличить срок контракта, ну или по крайней мере удостовериться, что ты не потеряешь пилота после первого года», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.
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