В «Ред Булл» объяснили проблемы Ферстаппена с темпом на тренировках

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Турции для Макса Ферстаппена.



«В настоящий момент у нас возникла небольшая путаница с балансом машины. Сцепление с трассой намного выше, чем было в 2020 году, так что мы просто не попали в настройки. Теперь команду ждёт напряжённая ночь. Нужно понять, в чём именно заключается проблема. У нас хорошая машина, нам просто нужно подобрать для неё правильные настройки. Не думаю, что сегодня нам удалось это сделать.



Штраф Хэмилтона? Как я понимаю, в «Мерседесе» скорее были вынуждены это сделать, чем сами приняли такое решение. Можно увидеть, что и у других клиентов «Мерседеса» есть проблемы. На нас это никак не влияет. Но эта ситуация доказывает, что сложно проехать весь сезон, используя только три двигателя. Надеюсь, нам хватит четырёх», — приводит слова Хорнера Sky Sports.