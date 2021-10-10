Загороднюк: разбилось очень много «мотогонов», ребят позабирали

Участники команды Nakusi Racing Армен Пузян и Евгений Загороднюк рассказали, как для них сложился первый этап Ралли Марокко. Их экипаж занимает девятое место.



«Первый день — и сразу такой тяжелый, боевой, трудовой, настоящий. Я думал, что там дадут раскатиться немного, но не тут-то было. Хорошая песочница – около 30 км песка. Хорошие сбросы на дюнах, два раза подсели, но быстро откопались без лопат, просто песочек подвинули. Каменное сумасшедшее плато было, не доезжая 20 километров до финиша, пробили там колесо. Тяжело, трудно, жарко.



«Мотогонов» очень много под финиш начали догонять и обгонять, где-то за 70 километров до финиша. Кажется, что очень много разбилось «мотогонов», потому что много видели мотоциклов рядом с ямами, и никого рядом не было — скорее всего, ребят позабирали. Одного забирали на наших глазах вертолетом», — приводит слова Загороднюка телеграм-канал Cross-Country Rally.



«Познакомились с марокканскими детьми, они оставили нам иероглиф на машине, но мы об этом узнали, только когда приехали. Мы с ними душевно пообщались, они у нас что-то просили, обрадовались, когда услышали слово «Россия».



Мне в целом всё очень понравилось. Тяжело было по камням ехать, мне до сих пор непонятно, с какой скоростью по ним надо ехать, первую половину гонки мы вкатывались, дальше разогнались, был нормальный темп, но нас остановили камни и одно колесо потеряли. Дюны произвели впечатление, мне они казались огромными, нереально большими. Пару раз перепад был ходом и было ощущение свободного падения. Сначала было страшно, но потом вкатились и даже обогнали кого-то на дюнах», — добавил со своей стороны Пузян.

В категории Т3 Павел Лебедев и Кирилл Шубин идут третьим, Анвар Эргашев и Андрей Рудницкий — седьмыми. У Александра Максимова второе место в квадроциклах.