В Формуле-1 показали состояние шин Окона, который проехал на них всю гонку

Гонщик команды «Альпин» Эстебан Окон поделился впечатлениями от Гран-при Турции, где он занял 10-е место. Французский гонщик ни разу не заехал на пит-стоп, проведя всю гонку с одним комплектом шин.

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«Было приятно набрать сегодня очко после сложного уик-энда и очень длинной гонки. Было забавно сегодня рискнуть, проехав всю гонку с одним комплектом шин, такое нечасто встретишь. Вдобавок было приятно дать отдохнуть ребятам на пит-стопе. Помню, что на прошлом Гран-при Турции у меня могла быть похожая ситуация.



Это было очень сложно, но шин почти хватило, за что мы получили небольшую награду в виде заработанного очка. Мне понравилась гонка, это было очень весело», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».