В Формуле-1 показали состояние шин Окона, который проехал на них всю гонку

Гонщик команды «Альпин» Эстебан Окон поделился впечатлениями от Гран-при Турции, где он занял 10-е место. Французский гонщик ни разу не заехал на пит-стоп, проведя всю гонку с одним комплектом шин.
Права на фото принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть фото можно в «инстаграме» Формулы-1.
«Было приятно набрать сегодня очко после сложного уик-энда и очень длинной гонки. Было забавно сегодня рискнуть, проехав всю гонку с одним комплектом шин, такое нечасто встретишь. Вдобавок было приятно дать отдохнуть ребятам на пит-стопе. Помню, что на прошлом Гран-при Турции у меня могла быть похожая ситуация.
Это было очень сложно, но шин почти хватило, за что мы получили небольшую награду в виде заработанного очка. Мне понравилась гонка, это было очень весело», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».
- 10 октября 2021
-
19:30
-
19:29
-
19:16
-
19:01
-
18:47
-
18:43
-
18:35
-
18:29
-
18:22
-
18:20
-
17:48
-
17:27
-
17:13
-
17:08
-
16:51
-
16:37
-
15:05
-
14:09
-
14:02
-
12:44
-
12:28
-
12:19
-
12:09
-
11:33
-
11:00
-
10:49
-
00:53
- 9 октября 2021
-
23:46
-
22:00
-
20:43
-
20:14
-
20:07
-
20:03
-
19:59
-
19:55