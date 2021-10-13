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Мария Опарина заявила, что её команда планирует выступить на «Дакаре»

Мария Опарина заявила, что её команда планирует выступить на «Дакаре»
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Руководитель гоночной команды Мaria Oparina Team Мария Опарина подвела итоги третьего этапа Ралли Марокко и объявила, что её гоночный коллектив собирается выступить на ралли «Дакар» 2022 года.

«Четвёртый день гонки «Ралли Марокко» — самый длинный спецучасток. Гонка даётся нам не то чтобы очень легко, потому что всем очень жарко, экипаж тоже испытывает проблемы с жарой. Два дня назад наш пилот Анвар Эргашев получил тепловой удар, травмировал руку. Во вторник ребята финишировали, стартовав с 52-й позиции, а сейчас занимают 39-е место по итогам этапа и шестое место в категории Т3. Молодцы, так держать.

Скажу честно, гораздо проще и лучше для меня быть не руководителем команды, а самой за рулём. Это на миллион процентов лучше, так как сейчас мне приходится закрывать такое количество вопросов, начиная от логистики и заканчивая бытовыми вопросами, а также мобилизовать механиков, заложить комбинезоны в стиральную машину и сушилку, просушить… День проходит в постоянной суете. Я-то думала, что буду отдыхать, когда ребята стартуют, но всегда находятся дела.

Достаточно сложно, но мне кажется, у меня это получается. Даёт свои плоды и участие в организаторской группе Бахи «Северный лес» — я знаю, как с этим работать, и мы уже готовимся впервые ехать на «Дакар» — самую большую гонку», — приводит слова Опариной телеграм-канал Cross-Country Rally.

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