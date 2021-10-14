Команда HWA Racelab покинет Формулу-2 по окончании сезона
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Команда HWA Racelab покинет Формулу-2 по окончании нынешнего сезона, информирует Formula Scout. По предварительной информации, место HWA Racelab займёт Van Amersfoort Racing.
Напомним, ранее стало известно, что HWA Racelab уходит из Формулы-3. Её место официально получила Van Amersfoort Racing, подписавшая контракт на три сезона.
«Спустя три насыщенных событиями года HWA Racelab покидает Формулу-2 и Формулу-3 и откажется от дальнейших выступлений в данных сериях. Мы приняли это решение в результате бизнес-планирования и перераспределения ресурсов. Автоспорт по-прежнему будет играть центральную роль в HWA AG. В будущем мы планируем сосредоточиться на GT и гонках на выносливость», — указано в заявлении HWA Racelab.
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