Пивко вместо гонок. Россия может остаться вообще без пилотов в главных «молодёжках» мира

Одним из главных гоночных событий этой недели стало заявление руководителя молодёжной программы SMP Racing Пётра Алёшина, что в 2022 году молодой пилот Александр Смоляр вместо продолжения выступлений может отправиться «пить пиво в Южном Бутове». И пусть потом Алёшин-старший смягчил собственное заявление, сделанное в интервью порталу «Дром.ру», на самом деле его слова лишь подтолкнули к мысли: вполне возможно, что в следующем году впервые за долгие годы у России не будет ни одного пилота в молодёжных сериях мира. С 2006-го хотя бы один представитель России гонялся в Формуле-2 (GP2), Формуле-3 (GP3) или ныне закрытой Мировой серии «Рено» — неужели теперь не останется никого? Рассмотрим ситуацию со всеми известными молодыми пилотами из России.

Роберт Шварцман

Член Академии «Феррари» ясно дал понять, что не видит большого смысла в третьем сезоне в Формуле-2. Тут всё так же, как и со Смоляром в Ф-3: титул на третий сезон — это, конечно, хорошо, но воображение команд не поразит. Так зачем тратить € 2 млн? Ради тренировки квалификаций? Ту же сумму куда полезнее потратить на участие в нескольких тренировках Ф-1 и тесную работу с одной из команд — с надеждой перейти к роли боевого гонщика в 2023-м. Скорее всего, впереди у Шварцмана два финальных этапа в младших «формулах».

Александр Смоляр

Смоляр, с которого всё и началось, провёл в 2021-м свой второй сезон в Формуле-3. Не провалился, но и потрясающих успехов не добился — шестое место с двумя победами в спринтерских гонках и двумя подиумами в основных. Чемпиону сезона Деннису Хаугеру Смоляр проиграл почти 100 очков. Да, можно во всём обвинить «самовозы» «Премы», но и лучшим внутри «АРТ» россиянин тоже не оказался, проиграв 31 очко Фредерику Вести, у которого четвёртое место.

Оставаться в серии на третий сезон большого смысла нет — даже если с очередной попытки Смоляр зацепится за топ-3 или даже возьмёт титул, это не произведёт на команды Формулы-1 потрясающего впечатления и будет отнесено на счёт опыта, а не таланта. Так что если и продолжать гоночную карьеру, то уже в Формуле-2. Но пойдёт ли на это «СМП Рейсинг»? Результаты Александра, к сожалению, не поразили воображение, и в такой ситуации в программе наверняка сомневаются, стоит ли тратить € 1,5-2 млн на сезон в Ф-2. Многое станет понятно, когда мы увидим (или не увидим) Смоляра среди участников постсезонных тестов Формулы-2 в Абу-Даби — возможно, в «СМП» оценят скорость россиянина на испытаниях и затем примут финальное решение.

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Артём Маркелов

Формально мы обязаны упомянуть Артёма, ведь он ещё не завершил свою спортивную карьеру. Правда, если примерный семьянин Маркелов и решит вернуться в гонки, то, скорее всего, это будет не очередной заход в Формулу-2, а переход в гонки на выносливость. Рассчитывать на то, что вице-чемпион сезона-2017 вновь порадует нас дерзкими атаками в Ф-2, не стоит. Так что единственный российский шанс в главной «молодёжке» планеты — Смоляр.

Михаэль Белов

Учитывая вероятный уход Смоляра из Формулы-3, у «СМП Рейсинг» открывается вакансия в этой серии — если, конечно, российская программа не собирается дальше резать расходы. Идеальный кандидат для российского представительства в Ф-3 — Михаэль Белов. Он уже провёл в чемпионате вторую половину сезона-2020 и был лучшим в своей команде, а в 2021-м внезапно остался без финансирования, но сумел сделать грамотный шаг назад и хорошо себя проявить в Европейской региональной формуле — фактическом преемнике Еврокубка Формулы «Рено».

Выступая в составе команд, где его напарники практически безнадёжны, Белов с ходу дважды стал вторым и затем одержал две победы. Такое ощущение, что в «СМП» даже не ожидали подобной прыти от своего уже почти бывшего воспитанника. Сейчас Белов вновь задействован в различных мероприятиях программы, и очень хочется, чтобы Михаэль получил первый полноценный шанс в Формуле-3 — с нормальной подготовкой к сезону.

Кирилл Смаль

Ещё один возможный кандидат от «СМП Рейсинг» — Кирилл Смаль. Однако будем честны: результаты Смаля за два сезона итальянской Формулы-4 не так хороши, как хотелось бы. Да, временами россиянин очень неплох, на его счету есть подиумы и победы, но стабильности не хватает. В итоге в общем зачёте итальянской Ф-4 Смаль занимает пятое место. Правда, и лучший пилот «Премы» Себастьян Монтойя (сын Хуана-Пабло) опережает россиянина только на четыре очка — да, есть серии, где итальянцы отнюдь не доминируют.

Так или иначе, при подобных результатах для 16-летнего Смаля логичнее сделать более осторожный шаг в Региональную формулу, а уже затем думать о Формуле-3. Впрочем, посмотрим, не посадят ли его на постсезонные тесты Ф-3 в начале ноября в Валенсии, прежде чем принять решение. В теории переход из Ф-4 сразу в международную «трёшку» не выглядит чем-то шокирующим: чемпион и вице-чемпион немецкой Ф-4 2020 года Эдгар и Кроуфорд совершили подобный трансфер — правда, с ходу ничего выдающегося не показали. С другой стороны, чемпион-2019 Тео Пуршер не просто сразу блеснул в Ф-3, а уже стучится в двери Ф-1. А победитель итальянской Ф-4 Деннис Хаугер, потратив сезон в Ф-3 на адаптацию, через год разнёс всех. Так что ситуации бывают разные.

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Владислав Ломко

Второй полноценный сезон в Формуле-4 проводит и Владислав Ломко — редкий россиянин, не связанный с «СМП Рейсинг». В 2020-м Ломко опередил Смаля в общем зачёте немецкой Ф-4 (правда, в борьбе только за восьмое место), в этом Владислав пока так же занимает восьмое место. Оснований верить в скорый переход в Формулу-3 нет, плюс не совсем ясно, какие у Ломко финансовые возможности. Но упомянуть его как теоретического кандидата мы обязаны.

Никита Бедрин

Точно такой же теоретический кандидат — коллега Смаля и Ломко по выступлениям в немецкой и итальянской «четвёрках» Никита Бедрин. Он проводит свой первый сезон в «формулах» и неплохо справился с переходом из картинга, уже одержав по одной победе в Италии и Германии. Впрочем, очевидно, что 15-летнему россиянину в Ф-3 рано — ещё один сезон в Ф-4 или в Евроформуле явно не повредит. Плюс не совсем ясно, какие у Бедрина финансовые возможности после неожиданного расставания с «СМП Рейсинг» год назад.

Владислав Рябов

И ещё один россиянин в Формуле-4 — на сей раз менее раскрученной, испанской. 15-летний Рябов проводит свой первый сезон в «формулах» и оказался в не самой простой ситуации: у него нет партнёров по команде, так что ориентироваться приходится лишь на собственные настройки, что всегда непросто. Тем не менее Рябов прогрессирует, уже дважды поднялся на подиум. Но понятно, что тут Формулой-3 и не пахнет — впереди ещё один сезон в Ф-4, причём нужно посмотреть, о какой именно стране пойдёт речь.

Артём Петров

Напоследок ещё один теоретический кандидат — с солидным опытом за спиной. 21-летний Артём Петров ещё в 2017 году занял пятое место в итальянской Ф-4, а в 2018-м попробовал свои силы в европейской Ф-3 — правда, без особого успеха. После этого Петров сменил вектор карьеры на американский и уже третий сезон выступает в серии Indy Pro 2000 – в Америке это своего рода Формула-3, второй по значимости молодёжный чемпионат, который нужно пройти перед попаданием в IndyCar.

Дебютировав во второй половине сезона-2019, Петров занял четвёртое место в 2020-м и идёт на пятой позиции в 2021-м с хорошими шансами попасть в топ-3. Для россиянина абсолютно логично и дальше стремиться к вершине американской гоночной пирамиды, но в жизни бывает всякое, а имеющийся за плечами опыт вполне позволил бы Петрову вернуться в Европу и выступить в Ф-3. Есть ли для этого желание и деньги — уже совсем другой вопрос.



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Итожим. Какие-то реальные шансы на выступления в следующем сезоне Формулы-2 и Формулы-3 есть у Смоляра, Белова и, теоретически, Смаля. Первого мы можем увидеть на декабрьских тестах Ф-2, Белова и Смаля — на ноябрьских испытаниях Ф-3. И если Россия хотя бы сохранит нынешнюю схему «1+1», это окажется хорошим раскладом. Более реалистичен один российский представитель только в Формуле-3. Ну а если не окажется никого, то… Грустите, конечно, но знайте: через год-два кто-то из россиян снова обязательно покажется на подходе к Ф-1.