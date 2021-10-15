Култхард: поразительно много мелких инцидентов, которые Хэмилтону сходят с рук

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался об ошибках пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которые он допускает в борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



«Есть поразительно много мелких инцидентов, которые Хэмилтону сходят с рук. В Имоле он заехал в гравий, задел барьер, а потом выехал задним ходом, в Сочи ударился о пит-уолл с минимальным ущербом для авто.

Немыслимо: в целом он справляется, но есть множество незначительных моментов, которые показывают, что он всё-таки под давлением», – приводит слова Култхарда Motorsport Week со ссылкой на эфир Channel 4.



Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 262,5 очка. Немного отстаёт от него Хэмилтон (256,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (177).