Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: за рулём «Мерседеса» или «Ред Булл» я б обрёл уверенность, чтобы бороться за титул

Алонсо: за рулём «Мерседеса» или «Ред Булл» я б обрёл уверенность, чтобы бороться за титул
Комментарии

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что мог бы побороться за чемпионский титул с британцем Льюисом Хэмилтоном и голландцем Максом Ферстаппеном, если бы в нынешнем сезоне выступал за «Мерседес» или «Ред Булл».

«Сложно сказать. Ну а вообще, я бы обрёл уверенность, чтобы побороться за титул. С другой стороны, Льюис и Макс отлично работают в своих командах. Так что трудно сказать что-то определённое.

Да, я стал более опытен и теперь лучше знаю, что нужно автомобилю, чтобы показывать хороший результат в гонке. Сегодня я лучше справляюсь с давлением. Кроме того, сейчас я также намного лучше знаю, как оптимально подготовиться к гоночному уик-энду. Знаю, как действовать до него, а также тогда, когда он уже идёт», — приводит слова Алонсо F1-Insider.

Новость по теме
В «Мерседесе» не исключили, что на авто Льюиса Хэмилтона сменят ещё один мотор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021