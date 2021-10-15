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Нёвиль лидирует на Ралли Испании после 6 СУ, Эванс — второй, Грязин — 13-й

Нёвиль лидирует на Ралли Испании после 6 СУ, Эванс — второй, Грязин — 13-й
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Гонщик «Хёндэ» Тьерри Нёвиль возглавил протокол Ралли Испании WRC после завершения первого соревновательного дня. Нёвиль менее чем на секунду опережает своего ближайшего преследователя, пилота «Тойоты» Эльфина Эванса.

Не обошлось в первый соревновательный день без аварий — эстонец Отт Тянак за «Хёндэ» сошёл с дистанции, преодолев всего 3,6 км. Машина финна не подлежала ремонту, и он был вынужден завершить борьбу за победу.

Россиянин Николай Грязин из Movisport стартовый соревновательный день завершил 13-м.

WRC. Ралли Испании. Положение после 6 СУ

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 1:01.26,6
2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +0,7
3. Себастьен Ожье ( Toyota GAZOO Racing WRC) +19,4
4. Дани Сордо ( Hyundai Shell Mobis WRT) +24,8
5. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +38,0
6. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +1.10,2
7. Гас Гринсмит(M-Sport Ford WRT) +1.28,9
8. Оливер Сольберг ( Hyundai 2C Competition) +1.55,6
9. Ян Соланс (Jan Solans) +2.30,5
10. Эрик Камилли ( Sports & You) +3.50,5

12. Николай Грязин (Movisport) + 4.00,5.

WRC 2021. Этап 11, Барселона, Испания
Ралли Испании. Общий зачёт
15 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Тьерри Нёвиль
Hyundai Shell Mobis WRT
1:01:26.6
2
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRC
+0.7
3
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRC
+19.4
Комментарии
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