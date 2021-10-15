Нёвиль лидирует на Ралли Испании после 6 СУ, Эванс — второй, Грязин — 13-й

Гонщик «Хёндэ» Тьерри Нёвиль возглавил протокол Ралли Испании WRC после завершения первого соревновательного дня. Нёвиль менее чем на секунду опережает своего ближайшего преследователя, пилота «Тойоты» Эльфина Эванса.



Не обошлось в первый соревновательный день без аварий — эстонец Отт Тянак за «Хёндэ» сошёл с дистанции, преодолев всего 3,6 км. Машина финна не подлежала ремонту, и он был вынужден завершить борьбу за победу.



Россиянин Николай Грязин из Movisport стартовый соревновательный день завершил 13-м.



WRC. Ралли Испании. Положение после 6 СУ



1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 1:01.26,6

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +0,7

3. Себастьен Ожье ( Toyota GAZOO Racing WRC) +19,4

4. Дани Сордо ( Hyundai Shell Mobis WRT) +24,8

5. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +38,0

6. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +1.10,2

7. Гас Гринсмит(M-Sport Ford WRT) +1.28,9

8. Оливер Сольберг ( Hyundai 2C Competition) +1.55,6

9. Ян Соланс (Jan Solans) +2.30,5

10. Эрик Камилли ( Sports & You) +3.50,5

…

12. Николай Грязин (Movisport) + 4.00,5.