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Льюис Хэмилтон встретился со своим 105-летним болельщиком. Видео

Льюис Хэмилтон встретился со своим 105-летним болельщиком. Видео
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон встретился со своим 105-летним болельщиком. Соответствующее видео было размещено на канале немецкой команды в YouTube.

Пожилой поклонник Льюиса присутствовал на встрече вместе с сыном. Хэмилтон был поражён, когда услышал о возрасте своего фаната, сказав ему, что он прекрасно выглядит.

Во время общения Хэмилтон подчеркнул, что вырос в обычном городе и не смог бы добиться всех достижений, которые у него есть, действуй он в одиночку.

Видеозапись можно посмотреть на канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team в YouTube.

Общий зачёт пилотов «Королевских гонок» в настоящее время возглавляет пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На счету Макса 262,5 очка. Хэмилтон немного отстаёт от него (256,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (177).

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