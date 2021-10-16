Экс-пилот Формулы-1: для спорта было бы здорово, если б в этом сезоне победил Ферстаппен

Бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон высказался о соперничестве за титул чемпиона мира Формулы-1 нынешнего сезона, которое ведётся между голландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



«Надеюсь на Макса, но по английскому телевидению потом скажу то же самое в отношении Льюиса. А вообще мне кажется, что для спорта было бы здорово, если б победил именно Макс. Думаю, он очень силён, а за последние несколько лет стал только лучше. Теперь он демонстрирует чемпионский уровень», — приводит слова Эрикссона GPblog ссылкой на Cafe on Ziggo Sport.



Ранее Хэмилтон признался, что не чувствует никакого давления относительно его борьбы за титул Формулы-1 нынешнего сезона.