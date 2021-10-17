Хорнер заявил, что после столкновения с Хэмилтоном Ферстаппен потерял сознание

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об аварии, произошедшей на Гран-при Великобритании, где в самом начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Из-за столкновения Ферстаппен врезался в стену и повредил болид, после чего сошёл с дистанции. Более того, голландского гонщика отвезли в больницу. Хэмилтон стал победителем гонки, хотя и получил 10-секундный штраф. Хорнер предполагает, что после столкновения Ферстаппен оказался буквально в нокауте.
«Совершенно естественно, что Макс был очень разочарован результатом в Сильверстоуне, ведь перед этим он проделал очень тяжёлую работу. Он выиграл спринтерскую гонку, стартовал с поула во время гонки и лидировал. А потом произошла та авария. Она была очень серьёзной, у Макса сломалось сиденье. Думаю, он оказался в нокауте. Та авария, безусловно, стала самой крупной в его карьере», — приводит слова Хорнера GPblog со ссылкой на Channel 4.
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