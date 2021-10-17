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Антонио Джовинацци прокомментировал слухи о своём уходе из Формулы-1

Антонио Джовинацци прокомментировал слухи о своём уходе из Формулы-1
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Гонщик команды «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился мнением о своих шансах остаться гонщиком Формулы-1. Действующий контракт итальянца с командой истекает по окончании сезона-2021.

«Я пока знаю не больше, чем вы. Слышу только слухи, которые курсируют месяц, а то и больше. Если честно, я ничего не могу с этим сделать. Хочу просто сосредоточиться на том, чтобы сохранить своё место в Формуле-1. Сделаю всё, что в моих силах.

Однако всё зависит не от меня, тут решает Фредерик Вассёр. Конечно, для гонщика лучше быть уверенным в своём будущем, тогда ты чувствуешь себя более раскрепощённо. Но сейчас я могу сделать только одно — быть быстрым и приносить команде результат», — цитирует Джовинацци The Race.

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