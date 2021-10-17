Антонио Джовинацци прокомментировал слухи о своём уходе из Формулы-1
Поделиться
Гонщик команды «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился мнением о своих шансах остаться гонщиком Формулы-1. Действующий контракт итальянца с командой истекает по окончании сезона-2021.
«Я пока знаю не больше, чем вы. Слышу только слухи, которые курсируют месяц, а то и больше. Если честно, я ничего не могу с этим сделать. Хочу просто сосредоточиться на том, чтобы сохранить своё место в Формуле-1. Сделаю всё, что в моих силах.
Однако всё зависит не от меня, тут решает Фредерик Вассёр. Конечно, для гонщика лучше быть уверенным в своём будущем, тогда ты чувствуешь себя более раскрепощённо. Но сейчас я могу сделать только одно — быть быстрым и приносить команде результат», — цитирует Джовинацци The Race.
Комментарии
- 17 октября 2021
-
19:56
-
19:01
-
17:57
-
16:47
-
15:21
-
14:32
-
13:37
-
13:01
-
11:50
-
10:11
-
00:59
-
00:57
- 16 октября 2021
-
23:13
-
21:38
-
20:15
-
19:27
-
17:49
-
16:10
-
14:52
-
14:16
-
13:00
-
12:02
-
10:35
-
09:44
- 15 октября 2021
-
23:19
-
21:26
-
20:40
-
19:31
-
19:17
-
19:15
-
18:46
-
16:46
-
15:07
-
14:37
-
14:22
Партнерский контент