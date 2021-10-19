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Флавио Бриаторе вернётся в Формулу-1. Стала известна его новая роль

Флавио Бриаторе вернётся в Формулу-1. Стала известна его новая роль
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Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе, являющийся ныне менеджером двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, вернётся в Формулу-1. Ранее на это намекнул сам Бриаторе, сняв видео вместе с главой Формулы-1 Стефано Доменикали.

«Источники сообщают, что Бриаторе вернётся в Формулу-1 в качестве владельца компании, которая занимается продажей рекламы на трассах и в паддок-клубах. Это будет означать неограниченный доступ ко всем объектам на трассе, включая командные гаражи», — сообщил инсайдерский аккаунт Alpine F1 updates в «Твиттере».

Флавио на протяжении 11 лет подозревался в неуплате налогов и находился под следствием. Недавно Верховный суд Италии снял с него все обвинения, но не вернул конфискованную яхту.

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