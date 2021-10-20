«Утро получилось добрым». Сайнс рассказал, что подписывал контракт с «Феррари» в пижаме
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как подписывал контракт с итальянской командой в 2020 году. Гонщик рассказал, что ему пришлось ставить подпись дома в восемь утра.
«Мы вели переговоры как раз во время коронавирусного локдауна. Нам приходилось связываться только через Zoom или телефон, что, конечно, заметно усложняло процесс. Приходилось подстраиваться.
Контракт я подписал дома в Мадриде. Проснулся в восемь утра, прямо в пижаме пошёл в рабочий кабинет. Там уже находился отец – он протянул мне ручку и сказал мне: «Это твой контракт с Феррари, где нет только подписи».
Так что я подписал контракт в пижаме в восемь утра! Утро действительно получилось добрым», — приводит слова Сайнса Formule1.
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