Невакцинированные пилоты Формулы-1 не смогут выступить на Гран-при Австралии

Премьер-министр штата Виктория (Австралия) Дэниел Эндрюс заявил, что невакцинированные спортсмены не смогут въехать в страну. В следующем сезоне Формулы-1 Гран-при Австралии должен вернуться в календарь.



«Я не думаю, что невакцинированный теннисист получит визу для въезда в страну. А даже если бы они смогли получить визу, то им пришлось бы провести пару недель на карантине. Но мы не будем использовать персональный подход. Не думаю, что невакцинированный теннисист, гольфист или гонщик Формулы-1 даже получит визу, чтобы приехать сюда. Необходимо проходить вакцинацию, чтобы обезопасить себя и других.



Наша позиция не изменится в ближайшее время. Мы не собираемся поощрять людей отказываться от вакцинации, потому что они считают, что могут подождать несколько месяцев или несколько недель», — приводит слова Дэниела Эндрюса GrandPX.news.