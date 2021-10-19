«Там тихий ад». Попов оценил включение в календарь сезона-2022 Гран-при Австралии

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о календаре Формулы-1 сезона-2022.



«Все «дезертиры» этого сезона – Мельбурн, Монреаль, Сингапур, Сузука. Все тут как тут. Некоторые, если использовать грубое слово, во второй раз «слились», и где гарантии, я не знаю. Возможно, вместо Сингапура встанет Турция. Возможно. Что до Канады, то ничего не ясно, они всё закрывают. Они перестали выпускать непривитых из страны.



Австралию хоть и не поставили первым этапом, но опять поставили в начало календаря, и что будет в следующем году, я, честно говоря, не понимаю. По свидетельствам всех австралийцев, с которыми я общаюсь, там царит просто тихий ад, никаких подвижек к лучшему. Наоборот, закручивают все гайки. Не знаю, что они собираются проводить в апреле. Если это ради того, чтобы опять переносить, то я не понимаю, зачем их включают в календарь. Ну ладно, предположим, они пройдут.



Если нет, у меня есть подозрения, что хоть это и не «тройник» с Бахрейном и Саудовской Аравией, туда могут поставить Катар. В следующем году у них Кубок мира по футболу, но мы знаем, что это не мешало проводить Олимпиады или чемпионаты мира в один год с гонками в одной и той же стране. Возможно, Австралию пишем, Катар в уме. Но в календаре стоит именно Мельбурн», — сказал Алексей Попов на своём YouTube-канале.