«Там тихий ад». Попов оценил включение в календарь сезона-2022 Гран-при Австралии

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о календаре Формулы-1 сезона-2022.
«Все «дезертиры» этого сезона – Мельбурн, Монреаль, Сингапур, Сузука. Все тут как тут. Некоторые, если использовать грубое слово, во второй раз «слились», и где гарантии, я не знаю. Возможно, вместо Сингапура встанет Турция. Возможно. Что до Канады, то ничего не ясно, они всё закрывают. Они перестали выпускать непривитых из страны.
Австралию хоть и не поставили первым этапом, но опять поставили в начало календаря, и что будет в следующем году, я, честно говоря, не понимаю. По свидетельствам всех австралийцев, с которыми я общаюсь, там царит просто тихий ад, никаких подвижек к лучшему. Наоборот, закручивают все гайки. Не знаю, что они собираются проводить в апреле. Если это ради того, чтобы опять переносить, то я не понимаю, зачем их включают в календарь. Ну ладно, предположим, они пройдут.
Если нет, у меня есть подозрения, что хоть это и не «тройник» с Бахрейном и Саудовской Аравией, туда могут поставить Катар. В следующем году у них Кубок мира по футболу, но мы знаем, что это не мешало проводить Олимпиады или чемпионаты мира в один год с гонками в одной и той же стране. Возможно, Австралию пишем, Катар в уме. Но в календаре стоит именно Мельбурн», — сказал Алексей Попов на своём YouTube-канале.
- 19 октября 2021
-
00:00
- 18 октября 2021
-
22:50
-
21:59
-
21:07
-
19:45
-
19:03
-
17:21
-
16:29
-
16:10
-
15:31
-
14:34
-
13:38
-
12:05
-
10:45
-
09:16
-
00:41
- 17 октября 2021
-
23:30
-
22:19
-
21:02
-
19:56
-
19:01
-
17:57
-
16:47
-
15:21
-
14:32
-
13:37
-
13:01
-
11:50
-
10:11
-
00:59
-
00:57
- 16 октября 2021
-
23:13
-
21:38
-
20:15
-
19:27