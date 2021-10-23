Марко: «Ред Булл» определённо сделал шаг вперёд
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при США Формулы-1. Во второй тренировке мексиканский гонщик «быков» Серхио Перес показал быстрейший результат, хотя в первой сессии пилоты «Мерседеса» были намного быстрее конкурентов.
«Без вопросов, «Мерседесы» очень быстры, но мы определённо сделали шаг вперёд между первой практикой и второй. В первой тренировке разрыв составлял почти одну секунду, и потом он точно сократился. Показатели на длинных сериях кругов тоже были удовлетворительными. Гонка в этот уик-энд обещает быть сложной, но преимущество на стороне «Мерседеса» не так очевидно, как вы прежде думали», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на Sky Sport Germany.
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