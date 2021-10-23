Фернандо Алонсо получил штраф на стартовой решётке Гран-при США за замену мотора
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо получит штраф на стартовой решётке Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине за замену мотора, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации. На машине испанца сменили абсолютно все элементы силовой установки. Он будет стартовать из конца стартовой решётки в воскресной гонке.
Алонсо оказался не единственным гонщиком, получившим штраф за замену мотора в США — ранее стало известно, что пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл также будут стартовать из конца стартовой решётки. Кроме того, штраф в пять позиций получил гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, на машине которого сменили двигатель внутреннего сгорания.
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