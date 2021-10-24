Ферстаппен ответил на вопрос о возможном столкновении с Хэмилтоном на старте Гран-при США

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил вероятность столкновения с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при США. Ранее оба сталкивались в Сильверстоуне и Монце. Кроме того, инцидент между ними случился во время свободной практики этапа в США.

«Честно, я не понимаю, почему мы продолжаем поднимать этот вопрос. Непохоже, что мы единственные пилоты, у которых время от времени происходят контакты друг с другом. К сожалению, такое случается. Теперь мы вновь на первом ряду, и все ждут отличной гонки. Её ждём и мы. Мы просто хотим хорошо посоревноваться», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 262,5 очка. Немного отстаёт от него Хэмилтон (256,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (177).