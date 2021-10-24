Судьи разрешили «Ред Булл» усилить задние антикрылья после трещины на болиде Ферстаппена

Судьи Гран-при США Формулы-1 разрешили австрийской команде «Ред Булл» усилить конструкцию задних антикрыльев перед квалификацией. Перед третьей практикой этапа на «Трассе Америк» механики обнаружили трещину на заднем антикрыле болида Макса Ферстаппена и заменили его, а после тренировки усилили конструкцию антикрыльев на обоих автомобилях. Вероятнее всего, появление трещины было вызвано кочковатым покрытием трасы.
«У нас всё время что-то происходит, не бывает сессий без стресса. Я не знаю, задел ли Макс что-то, но была довольно серьёзная трещина, а на другой машине или на других наших крыльях ничего такого не было. Но мы получили разрешение немного усилить конструкцию на обоих автомобилях. Мы ещё изучим это внимательнее», — приводит слова главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера Racingnews365.
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