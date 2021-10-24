В «Мерседесе» опровергли связь проблем с двигателями с уходом главного моториста

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф опроверг связь проблем с двигателями с уходом главного моториста Энди Коуэлла. Однако функционер подтвердил, что в команде пока не могут найти причину проблем.



«Я на 100% уверен в команде, которая сейчас работает над нашими силовыми установками. Мотор нельзя создать за одну ночь, это занимает много времени. Разумеется, Энди внёс огромный вклад в наш успехи, но все наши сотрудники работают с полной отдачей. Не думаю, что проблемы можно связать с его уходом.



В этом сезоне мы столкнулись с проблемой надёжности. Мы уже ставим шестой мотор на болид Валттери Боттаса, чего не было в наших планах. Мы стараемся решить проблему, хотя не до конца изучили её причину. Тем не менее мы уже приблизились к решению. Вы же понимаете, мы не можем так просто менять двигатели. Мы должны обеспечить их ресурс», — цитирует Вольфа Motorsport.

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