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«Мерседес» модифицировал болид, чтобы не повредить его на кочках трассы в Остине

«Мерседес» модифицировал болид, чтобы не повредить его на кочках трассы в Остине
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что команда модифицировала болид, чтобы не повредить его на кочках трассы в Остине. Функционер отметил, что из-за обновлений пришлось несколько пожертвовать скоростью.

«Наша машина очень сильно ударялась днищем, это наносило ей повреждения. Так что мы предприняли определённые шаги, чтобы не сломать болид совсем и добраться до финиша. Конечно, мы несколько навредили своей скорости, но, возможно, без этого мы вообще не проехали бы гонку.

Мы потеряли скорость в квалификации относительно «Ред Булл» по сравнению с пятницей. Мы не знаем, где именно потеряли, у нас пока нет объяснений.

По скорости болиды «Ред Булл» выглядят отлично, на бумаге у них есть преимущество. Но в гонках всё часто меняется, мы ещё можем отыграться», — цитирует Вольфа Motorsport.

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