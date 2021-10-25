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Хорнер боялся, что Ферстаппен потеряет победу из-за Цуноды и Шумахера

Хорнер боялся, что Ферстаппен потеряет победу из-за Цуноды и Шумахера
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как сильно он переживал, когда на последних кругах гонки Гран-при США Макс Ферстаппен оказался позади круговых Юки Цуноды и Мика Шумахера, которые не сразу пропустили голландца вперёд.

«Всегда очень трудно учитывать в стратегии фактор круговых. Мы потеряли много времени позади Юки, а затем нам довольно дорого обошлась езда позади Мика Шумахера на последней паре кругов. Я думал, что это будет стоить нам победы, потому что он сдерживал Макса весь финальный сектор, но, к счастью, Макс получил DRS на стартовой прямой, что по крайней мере дало Максу небольшую передышку в первом повороте. Но, безусловно, всё это добавило стресса на пит-уолл», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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