Телохранители американской рэперши грубо вмешались в работу Sky Sports на Гран-при США

Телохранители американской исполнительницы Меган Джовон Рут Пит, более известной под псевдонимом Megan Thee Stallion, помешали работе команды репортёров Sky Sports F1 перед стартом гонки Гран-при США на трассе в Остине (штат Техас). Репортёр телеканала Мартин Брандл по традиции брал интервью на стартовой решётке, когда заметил проходившую по ней исполнительницу вместе с группой телохранителей и менеджером. Брандл пытался задать несколько вопросов девушке, однако охранники довольно грубо его отодвинули, а затем вмешался и менеджер, однозначно намекнувший журналисту, что команда звезды не горит желанием пообщаться.



Брандл отреагировал на случившееся в своём «твиттере».



«Раньше я чувствовал прессинг на стартовой решётке, но со стороны людей с фамилиями Сенна, Прост, Шумахер, Мэнселл, Пике, и так далее. Телохранители, которые посещают предстартовую церемонию впервые, меня не беспокоят, но, может быть, им стоило бы поучиться манерам и уважению на нашей территории», — написал Брандл.