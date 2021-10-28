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«Все будут плакать, запустим мишку». В Сочи обещают трогательно попрощаться с Формулой-1

«Все будут плакать, запустим мишку». В Сочи обещают трогательно попрощаться с Формулой-1
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Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал, что организаторы ВТБ Гран-при России Формулы-1 готовят специальную программу к этапу 2022 года, который станет последним на «Сочи Автодроме». Напомним, с 2023 года этап переедет в Санкт-Петербург.

«Будем прощаться в Сочи. Все будут плакать, запустим мишку в небо! Конечно, планируем всё это дело. Подробности объявим чуть ближе к Гран-при.

Что касается будущего «Сочи Автодрома», инфраструктура есть и никуда не денется. От нас, собственников этой инфраструктуры, зависит, чтобы она продолжала работать и была загружена. Благодаря поддержке наших партнёров у нас есть возможность планировать на долгосрочную перспективу новые мероприятия. И одно из зёрнышек уже заложено – в конце ноября проведём этап Кубка мира WTCR. Также идут активные обсуждения с другими гоночными сериями», — цитирует Титова Autosport.com.ru со ссылкой на «Радио Зенит».

Почему нам будет не хватать «Сочи Автодрома». Даже если в 2022-м гонка Ф-1 окажется унылой Почему нам будет не хватать «Сочи Автодрома». Даже если в 2022-м гонка Ф-1 окажется унылой
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