Фелипе Масса рассказал, почему болеет за Макса Ферстаппена в титульной гонке

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса рассказал, что надеется на чемпионство пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. Масса отметил, что ему не нравится, когда всё время побеждает один гонщик.



«В нынешнем сезоне максимально захватывающая битва за чемпионство. Этого мы и ждём как болельщики: упорной борьбы между двумя гонщиками, между двумя командами. Надеюсь, борьба будет продолжаться до последнего поворота заключительной гонки, наподобие того, как это было со мной в 2008 году.



Мой фаворит – Ферстаппен. Важно, чтобы победил новый пилот. Мне не нравится, когда один человек постоянно выигрывает. Хэмилтон заслуживает триумфа, он потрясающий гонщик, однако я болею за Ферстаппена. Он хорошо справляется с давлением», — цитирует Массу AS.

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