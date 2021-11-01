Фелипе Масса рассказал, почему болеет за Макса Ферстаппена в титульной гонке

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса рассказал, что надеется на чемпионство пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. Масса отметил, что ему не нравится, когда всё время побеждает один гонщик.
«В нынешнем сезоне максимально захватывающая битва за чемпионство. Этого мы и ждём как болельщики: упорной борьбы между двумя гонщиками, между двумя командами. Надеюсь, борьба будет продолжаться до последнего поворота заключительной гонки, наподобие того, как это было со мной в 2008 году.
Мой фаворит – Ферстаппен. Важно, чтобы победил новый пилот. Мне не нравится, когда один человек постоянно выигрывает. Хэмилтон заслуживает триумфа, он потрясающий гонщик, однако я болею за Ферстаппена. Он хорошо справляется с давлением», — цитирует Массу AS.
- 1 ноября 2021
-
15:11
-
13:50
-
13:13
-
12:18
-
11:24
-
09:39
-
00:33
- 31 октября 2021
-
23:56
-
22:37
-
21:45
-
20:40
-
18:59
-
17:48
-
15:00
-
13:22
-
13:02
-
12:06
-
10:19
-
00:42
- 30 октября 2021
-
23:06
-
21:45
-
20:57
-
20:44
-
19:54
-
18:48
-
17:48
-
16:57
-
15:06
-
13:43
-
13:00
-
12:45
-
12:08
-
12:05
-
09:44
-
00:56