Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фелипе Масса рассказал, почему болеет за Макса Ферстаппена в титульной гонке

Фелипе Масса рассказал, почему болеет за Макса Ферстаппена в титульной гонке
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса рассказал, что надеется на чемпионство пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. Масса отметил, что ему не нравится, когда всё время побеждает один гонщик.

«В нынешнем сезоне максимально захватывающая битва за чемпионство. Этого мы и ждём как болельщики: упорной борьбы между двумя гонщиками, между двумя командами. Надеюсь, борьба будет продолжаться до последнего поворота заключительной гонки, наподобие того, как это было со мной в 2008 году.

Мой фаворит – Ферстаппен. Важно, чтобы победил новый пилот. Мне не нравится, когда один человек постоянно выигрывает. Хэмилтон заслуживает триумфа, он потрясающий гонщик, однако я болею за Ферстаппена. Он хорошо справляется с давлением», — цитирует Массу AS.

Новость по теме
Фелипе Масса: Перес может добиться большего
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021