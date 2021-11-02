Чемпион «Дакара» Карякин рассказал, во сколько ему обойдётся участие в марафоне 2022 года

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о подготовке к ралли-марафону «Дакар»-2022 и необходимых затратах для участия в гонке.



«Часть стартовых взносов для участия в «Дакаре» оплачена, обратного пути нет. Нас уже внесли в стартовый лист соревнования, и это самое важное. Это помогло выиграть время на подготовку. И чем ближе сама гонка, тем легче искать деньги. Моя пока ещё несбыточная мечта — найти деньги в середине года, чтобы спокойно готовиться к «Дакару»: это влияет на психологическое состояние. Ориентировочно бюджет на «Дакар» составляет 24 миллиона рублей. К сожалению, не получается пойти по пути снижения стоимости, тем более мы всегда оптимально расходуем средства.



Задача на «Дакар» — победа. Я как никогда уверен в том, что нам удастся выиграть в Саудовской Аравии. Готов морально к марафону, можно сказать, что иду ва-банк. Мы меняем концепцию по подготовке — этот «Дакар» будет значительно дороже, чем в прошлые годы. Пересмотрели концепцию по замене запчастей и укоротили межсервисный интервал в два раза. Это связано с моей эмоциональной составляющей — я буду увереннее чувствовать себя, зная, что стоят новые детали.



Уже пора побеждать, это очень нужно нам. И всё для этого у нас есть. К сожалению, на «Дакар» поедет только один экипаж. У Алексея Шмотьева ехать не получается, была возможность взять арендный экипаж, но взвесили все «за» и «против» и поняли, что ограничимся моим экипажем с Антоном Власюком», — приводит слова Карякина «Матч ТВ».