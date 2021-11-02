В Формуле-1 вспомнили последний Гран-при Мексики и аварию с участием Даниила Квята

Пресс-служба Формулы-1 в официальном «Твиттере» чемпионата разместила видеозапись с Гран-при Мексики 2019 года. На кадрах демонстрируется фрагмент с аварией, в которую попали гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг и россиянин Даниил Квят («Торо Россо»). Квят зацепил болид Хюлькенберга на последнем круге гонки, после чего немец сошёл, а Даниил финишировал девятым.

Видеозапись можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

После финиша Квят получил штраф и откатился на 11-ю позицию в протоколе. Выиграл Гран-при Мексики британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Валттери Боттас («Мерседес»). Хюлькенберг, который изначально был 11-м, поднялся на 10-ю строчку.