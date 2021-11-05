BBC: совершивший кражу в доме дочери Экклстоуна скрывается в Сербии

Преступник, совершивший кражу в доме дочери экс-главы Формулы-1 Берни Экклстоуна Тамары, скрывается в Сербии. Об этом сообщает BBC Русская служба.



Предполагается, что вором является Альфредо Линдли, который, помимо прочего, причастен к краже в домах нескольких британских знаменитостей. По сведениям источника, 40-летний Линдли — выходец из Перу, который в настоящее время находится в Сербии. Кроме того, сообщается, что он получил паспорт этой балканской страны.



В течение 13 дней в декабре 2019 года в Лондоне произошло сразу несколько громких преступлений. Были обокрадены дома Тамары Экклстоун, дочери бывшего босса «Формулы-1» Берни Экклстоуна, футболиста Фрэнка Лэмпарда и бывшего владельца клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи. За всеми этими преступлениями, как считает британская полиция, стоит Альфредо.