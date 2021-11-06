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Марко считает, что Гасли способен бороться с Пересом и пилотами «Мерседеса» на ГП Мексики

Марко считает, что Гасли способен бороться с Пересом и пилотами «Мерседеса» на ГП Мексики
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении пилотов своей команды в двух тренировках Гран-при Мексики, выразив надежду, что гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли сможет побороться за позицию в передней части стартовой решётки в квалификации.

«Я думаю, что Гасли способен вступить в борьбу за позицию в передней части стартовой решётки. Что касается Переса, то у него не было шанса в полной мере проявить себя, так как на трассе было много трафика. Ферстаппен сейчас слишком быстр, но позади него развернётся очень захватывающая борьба. Со второй по пятую позиции всё очень плотно», — приводит слова Марко Racingnews365.

Напомним, в первой тренировке Гран-при Мексики гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес показали третий и четвёртый результат соответственно, во второй Ферстаппен был первым, а Перес — четвёртым.

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