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Серхио Перес: надеюсь, мы целиком сможем занять первый ряд

Серхио Перес: надеюсь, мы целиком сможем занять первый ряд
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о выступлении в свободных практиках Гран-при Мексики, а также оценил свои шансы в квалификации.

«Мне не кажется, что я многое потерял в первой сессии, хотя, конечно, жаль, что повредил болид. Команде пришлось поработать, чтобы его восстановить. Но в целом день был позитивным.

Чувствую себя более комфортно на длинной дистанции, чем на одном быстром круге. Полагаю, что шансы улучшить производительность машины ещё есть. Надеюсь, мы целиком сможем занять первый ряд.

Темп «Мерседеса»? Думаю, что не стоит судить о многом исключительно по этому дню. Завтра конкуренция будет ещё выше, так что нас ждут интересные выступления. Поул-позиция? Это моя цель», — приводит слова Переса Racingnews365.

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