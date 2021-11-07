Боттас выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас одержал победу в квалификации Гран-при Мексики. Второе место по итогам заезда занял его напарник Льюис Хэмилтон, третьим стал лидер чемпионата, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Финальная попытка голландца была частично испорчена двойным вылетом Пьера Гасли и Серхио Переса, но ещё до этого Ферстаппен уступал обоим пилотам «Мерседеса».



Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 19-м, уступив чуть более четырёх десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 198-й результат.



Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.15,875

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,145

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,350

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,467

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,581

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,886

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,888

8. Шарль Леклер («Феррари») +0,962

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,283

10. Ландо Норрис («Макларен») +20,955.



Не прошли в третий сегмент:



11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.17,746

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,958

13. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.18,172

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,290

15. Эстебан Окон («Альпин») — 1.18,405.



Не прошли во второй сегмент:



16. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.18,452

17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.18,756

18. Мик Шумахер («Хаас») — 1.18,858

19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.19,303

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.20,873.