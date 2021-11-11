Известный российский гонщик, тест-пилот «Альпин» Даниил Квят высказался о своём потенциальном переходе в NASCAR. Напомним, ранее Квят посетил этап NASCAR в Мартинсвилле.
«Да, я открыт для того, чтобы сделать что-то в NASCAR. Есть много положительных моментов, которые я мог бы туда привнести. Не хотел бы переходить туда, чтобы просто гоняться. Мне бы хотелось быть там максимально конкурентоспособным, каким я бываю всегда.
Да, NASCAR — это лишь один из вариантов продолжения карьеры, зато самый экзотический. Поэтому он мне нравится, это может создать много шума. Я действительно веду переговоры с некоторыми людьми из NASCAR. Там есть много разных дивизионов, важно понять, где именно лучше начать. Гонки на овалах — особенные, но я уверен, что найду правильный путь.
Нельзя забывать, что мне интересны все категории — WEC, Ле-Ман, Формула-E, IndyCar. Контактирую с людьми отовсюду», — цитирует Квята The Race.
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