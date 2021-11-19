«Это их подлинная природа». Ферстаппен — об агрессивном отношении «Мерседеса» к «Ред Булл»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о якобы слишком агрессивном отношении «Мерседеса» к его команде в последнее время.
«Конечно, в такие моменты хорошо проявляется их подлинная природа. Но это не моя команда, так что мне и не нужно сильно лезть в это. Я думаю, нам просто нужно сосредоточиться на самих себе и продолжать работать, как мы всегда и делали раньше. Вот чем мы будем заниматься в преддверии следующих гонок», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
Напомним, ранее «Мерседес» подал протест на решение стюардов в гонке Гран-при Бразилии, где судьи не стали расследовать действия Ферстаппена. Оно должно быть оглашено уже сегодня, 19 ноября.
Отметим, что за наказание Ферстаппена по инциденту с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Бразилии выступил будущий напарник Хэмилтона Джордж Расселл.
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