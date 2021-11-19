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Мазепин рассказал, как у него треснуло шасси

Мазепин рассказал, как у него треснуло шасси
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Катара. Напомним, во второй тренировке Мазепин не участвовал из-за повреждения шасси.

«Не могу вспомнить более быструю трассу — из числа тех, которые я посещал этом году — в том плане, что тут почти нет медленных поворотов. Определенно, это представляет собой интересный вызов. Покрытие очень гладкое, благодаря чему пилотировать приятно.

Я почувствовал, что что-то было рядом с днищем машины. Разочаровывает, ведь я не покидал пределов трассы. Я был внутри границ трека в момент, когда это произошло. Так что, думаю, эти бордюры не слишком любезны по отношению ко всем машинам. А в моём случае бордюр задел мою машину под неудачным углом, так что теперь мне предстоит провести очень аккуратную сессию и затем гонку.

Думаю, в первой завтрашней сессии мы начнём с того, что будем оставаться внутри белых линий и не думать о скорости, а действовать аккуратно. Ну а дальше будем начинать атаковать», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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