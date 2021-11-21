В ФИА подтвердили, что Шарль Леклер не потеряет места на старте ГП Катара

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стартует в гонке Гран-при Катара с 13-й позиции, которую он заработал по итогам квалификации. Это следует из соответствующего документа Международной автомобильной федерации (ФИА).

Напомним, сразу после квалификации Гран-при Катара в «Феррари» обнаружили трещину в шасси автомобиля Леклера. В итоге шасси пришлось заменить. Команда, однако, успела завершить работу в отведённый правилами временной промежуток, благодаря чему Леклер не потеряет позиции на стартовой решётке воскресной гонки.

В квалификации Шарль продемонстрировал лишь 13-й результат, в то время как его напарник по команде Карлос Сайнс стал седьмым.

Начало сегодняшней гонки Гран-при Катара запланировано на 17:00 по московскому времени.