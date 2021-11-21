В ФИА подтвердили, что Шарль Леклер не потеряет места на старте ГП Катара
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стартует в гонке Гран-при Катара с 13-й позиции, которую он заработал по итогам квалификации. Это следует из соответствующего документа Международной автомобильной федерации (ФИА).
Напомним, сразу после квалификации Гран-при Катара в «Феррари» обнаружили трещину в шасси автомобиля Леклера. В итоге шасси пришлось заменить. Команда, однако, успела завершить работу в отведённый правилами временной промежуток, благодаря чему Леклер не потеряет позиции на стартовой решётке воскресной гонки.
В квалификации Шарль продемонстрировал лишь 13-й результат, в то время как его напарник по команде Карлос Сайнс стал седьмым.
Начало сегодняшней гонки Гран-при Катара запланировано на 17:00 по московскому времени.
Комментарии
- 21 ноября 2021
-
14:56
-
14:32
-
13:00
-
12:59
-
11:55
-
10:44
-
09:50
- 20 ноября 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:16
-
21:11
-
21:06
-
20:54
-
20:44
-
20:43
-
20:39
-
20:33
-
19:28
-
18:55
-
18:05
-
17:47
-
17:17
-
16:34
-
15:15
-
15:01
-
14:51
-
14:01
-
13:10
-
12:33
-
11:31
-
10:09
-
10:00
-
09:49
-
01:05
- 19 ноября 2021
-
23:50
Партнерский контент