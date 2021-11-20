«Феррари» обнаружила трещину в шасси после неудачи Леклера в квалификации

Команда Формулы-1 «Феррари» после квалификации Гран-при Катара обнаружила трещину в шасси автомобиля Шарля Леклера, сообщает The Race. Вероятнее всего, именно этой трещиной объясняется серьёзная нехватка темпа, с которой столкнулся Леклер, показавший в квалификации лишь 13-й результат, в то время как его напарник Карлос Сайнс стал седьмым.



«Феррари» планирует заменить шасси, но при этом не нарушить режима закрытого парка, сохранив спецификацию болида без изменений.



После квалификации Леклер признался, что не понимает причин своего отставания: «У меня никогда не было таких ощущения: ты добиваешься от шин работы в нужном окне, но везде скользишь. Не из-за своих ошибок или неверных настроек или баланса, а просто из-за недостатка сцепления. Думаю, в квалификации я только на первом секторе проигрывал пять или шесть десятых, и я не представляю, почему».